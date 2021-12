Vizinho mata outro após discussão por conta de fumaça na BA

O desentendimento entre dois vizinhos acabou na morte de um deles no bairro Miro Cairo, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite da sexta-feira, 25.

De acordo com o Blog do Anderson, Maurício Ferreira de Araújo, 39 anos, foi esfaqueado após reclamar da fumaça decorrente de um colchão em chamas. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Delegacia de Homicídios da 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior investiga o caso.

