Vizinha promove campanha e constrói casa para idosa em Feira

A idosa Tereza, 83 anos, viu sua vida mudar depois que uma vizinha se comoveu com suas condições precárias de vida e resolveu promover uma campanha para ajudar a dona de casa. Dona Tereza vivia com a filha e quatro netos em uma casa de taipa no distrito de Tiquaruçu, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

O imóvel apresentava condições precárias e corria risco de desabar.

A ação de Iraildes Lima sensibilizou outros moradores e empresários da região, que doaram materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos.

"No começo, eu fiquei preocupada e achei que não ia conseguir. Conseguimos primeiro uma cesta básica para Tereza, aí em seguida criamos um grupo no WhatsApp e começaram a aparecer muitas doações. Foi uma alegria. Então, começamos a realizar os mutirões", contou Iraildes para o site Acorda Cidade.

Após muitos gestos de solidariedade, Dona Tereza e a família recebeu a nova casa, que conta com cinco cômodos, sendo dois quartos. A idosa se emocionou a ver o novo lar. Além da casa, ela também ganhou móveis e eletrodomésticos novos.

Iraildes

A ação de Iraildes comoveu ainda mais porque ela se preocupou com a vizinha apesar de também passar por um momento delicada. A pedagoga está desempregada há três anos e sustenta os três filhos vendendo lanches, aos finais de semana, em uma barraca montada na frente da sua casa.

adblock ativo