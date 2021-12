Vitória da Conquista: sargento morre em colisão na BR-116

Um acidente na manhã deste sábado, 1º, na BR-116, região de Vitória da Conquista, causou a morte de um sargento da Polícia Militar.

A colisão entre uma motocicleta e dois carros, modelos Gol e Corsa Sedan, aconteceu nas proximidades do povoado Lagoa de José Luiz. O militar Diomedes do Prado Oliveira, comandante do pelotão da PM de Encruzilhada, estava no Gol e morreu no local.

Cada carro transportava cinco pessoas, que ficaram feridas e foram socorridas para hospitais de Vitória da Conquista.

O corpo do sargento foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. As informações são do Blog do Anderson.

