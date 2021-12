Vitória da Conquista registra sensação térmica de 9ºC nesta sexta

Enquanto os soteropolitanos estão acostumados a um inverno ameno, em algumas regiões do Estado as temperaturas podem cair bastante durante o inverno.

Entre elas, está a de Vitória da Conquista, que nesta sexta-feira, 9, amanheceu com baixas temperaturas, chegando a ter sensação térmica de 9°C. Segundo informações do site Blog do Anderson, a nebulosidade cobriu toda a Serra do Piripiri e outras localidades. Com os termômetros marcando 12°C, a população tem dificuldade para realizar algumas atividades.

Moradora da região, Mariana Pereira, de 26 anos, contou à reportagem do Portal A TARDE que foi difícil levantar da cama nesta sexta. "O tempo sempre nublado pela manhã resulta em uma preguiça absurda ao levantar. A mudança é extrema, as temperaturas aqui mudam bruscamente, durante o dia há uma variação muito grande entre chuva e sol", diz ela.

O que para alguns soteropolitanos pode ser bem difícil de aguentar, os conquistenses já estão até acostumados. "A noite foi tranquila, apesar das baixas temperaturas, já estamos acostumados em razão da sequências ondas de frio que está ocorrendo", acrescentou Mariana.

Moradora conta que os dias oscilam entre sol e chuva

*Estagiária sob orientação da editora Thaís Seixas

