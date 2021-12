Vitória da Conquista: Herzem Gusmão apresenta melhoras e segue sem previsão de alta

O prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão (MDB), 73 anos, apresentou melhoras do quadro diagnosticado da Covid-19. Herzem segue internado no Hospital Samur, sem previsão de alta. De acordo com o último boletim, o gestor apresentou melhora e respira “espontaneamente” com auxílio de oxigênio.

O gestor foi internado na última sexta-feira, 18, após complicações pulmonares, que evoluiu para a necessidade do uso de oxigênio. A confirmação do diagnóstico para Covid-19 foi na última segunda-feira 7.

A esposa do prefeito, Luci Gusmão, também foi diagnosticada com a Covid-19, porém com sintomas leves. Luci cumpre isolamento em casa.

