Vitória da Conquista decreta estado de emergência devido a greve

O município de Vitória da Conquista (localizado a 539 km de Salvador) decretou no último sábado 26, situação de emergência, devido a greve dos caminhoneiros, que já chega ao 7º dia em todo país. Em decreto publicado no Diário Oficial da cidade, o prefeito Herzem Gusmão atribuiu a medida ao "desabastecimento de bens, produtos e gêneros de primeira necessidade destinados à população".

Foi criado ainda, um "comitê de gerenciamento da crise", que segundo o documento, será responsável por executar as medidas necessárias à manutenção dos serviços públicos essenciais em Vitória da Conquista. Além do prefeito, fazem parte do comitê, o chefe de gabinete civil, a secretária municipal de governo, o procurador geral do município, o secretário municipal de finanças, a secretária municipal de comunicação e o coordenador Municipal de Defesa Civil.

Além do comitê, a medida confere à gestão municipal o poder de apreender bens privados que sejam necessários para as ações, bem como, realizar gastos emergenciais.

adblock ativo