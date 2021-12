Vítimas fatais de acidente em Seabra são identificadas

Todos os seis mortos da colisão entre uma carreta e um micro-ônibus ocorrida na manhã desta quinta-feira, 3, no município de Seabra já foram identificados. As outras 26 vítimas permanecem internadas no Hospital Regional da Chapada, em Seabra. Dois deles serão transferidos para Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança pública (SSP-BA), Thalita Ribeiro da Silva Lopes, 31 anos, Angeline da Silva Costa, 33, Simone Otília Gomes Silva, Rosalvo Ferreira da Costa (pai de Angeline), Delma Ribeiro da Silva, 55 anos (mãe de Thalita) e Rebeca Silva Oliveira são as vítimas fatais do acidente.

Além de concluir a identificação, o Departamento de Polícia Técnica (DPT), também finalizou a perícia no local da colisão. Até o momento, a informação é a de que o caminhão perdeu os freios e chocou-se contra o micro-ônibus e dois outros veículos, na BR-242, que corta a cidade de Seabra.

O delegado Marcos Alessandro Araújo, 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Seabra), está a frente da investigação sobre o acidente. Todos os passageiros do micro-ônibus eram da mesma família e voltavam de uma comemoração no estado de Goiás.

