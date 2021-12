Vítimas de naufrágio em Morro de São Paulo recebem alta

As oito pessoas que estavam na lancha 'Levadia 2' que naufragou na manhã desta quinta-feira, 2, nas proximidades de Barra do Jequiriça, no muncípio de Valença, receberam alta médica, após serem atendidas em posto de saúde em Morro de São Paulo.

As vítimas foram resgatadas pela lancha "Lulu V", que navegava próximo ao local do acidente e foi informada pela Marinha da ocorrência. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) acompanhou o trabalho. Durante o resgate, o grupo demonstrava tranquilidade, apesar do susto. Inclusive, uma das vítimas aparenta tirar uma "selfie" do momento do socorro.

De acordo com imagens divulgadas da ocorrência, seis homens e duas mulheres foram socorridos e levados para Morro de São Paulo. Elas desembarcaram caminhando, sem precisar de ajuda de maca, demonstrando que estavam bem. Mesmo assim, o grupo passou por avaliação no posto de saúde de Morro de São Paulo e foi liberado em seguida.

Não há informações sobre o que motivou o naufrágio da lancha. Mas informações que circulam no WhatsApp indicam que começou a entrar água na embarcação e que os tripulantes conseguiram colocar os salva-vidas antes da lancha afundar.

O grupo saiu de Salvador às 7 horas e seguia para Morro de São Paulo. Por volta de 8h20, eles informaram a Marinha do acidente. Segundo o Comando do 2º Distrito Naval, um inquérito será instaurado pela Marinha do Brasil para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

