Vítimas de explosão na Ceasa recebem alta de hospital

Foram liberadas na manhã desta quarta-feira, 4, do Hospital Municipal de Simões Filho, quatro pessoas que ficaram feridas na explosão em um boxe do Centro de Abastecimento da Bahia (Ceasa), ocorrida nesta terça, 3.

Ao todo, sete pessoas foram atendidas na unidade médica. Três delas foram liberadas no mesmo dia e outras quatro permaneceram em observação. A Secretaria da Saúde de Salvador informou que as vítimas sofreram ferimentos leves e apresentaram sintomas como cefaléia, tontura e náusea.

Segundo as informações preliminares, a explosão foi provocada após o material químico carbureto, que estava inserido em caixas de frutas, entrar em combustão. Entretanto, a diretoria da Empresa Baiana de Alimentos S.A (Ebal) aguarda o resultado de uma perícia da Polícia Técnica para identificar as causas do acidente.

"Se for comprovado que a culpa é do permissionário do box, nós vamos cobrar dele que, inclusive, já se colocou à disposição para pagar os danos", ressaltou Eugênio Burgos, superintendente da Ebal.

Ele informou ainda que a Empresa está providenciando a reposição do telhado, que foi danificado com a explosão, e orientou aos permissionários prejudicados que fizessem um boletim de ocorrência para ressarcimento futuro, da mesma forma que os proprietários dos carros que sofreram danos nos parabrisas.

