Vítimas de explosão em refinaria seguem internadas

Segundo o boletim médico divulgado na segunda-feira, 20, José Adailton, caldeireiro da empresa terceirizada Victoria, tem seu quadro de saúde estável e está sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva. Não há previsão de alta para o paciente, que teve 40% do corpo queimado, traumatismo torácico e cerebral, com lesão em região occipital, e uma fratura na tíbia (já fixada após cirurgia).

A explosão, que deixou três trabalhadores feridos na tarde de domingo, ocorreu na refinaria da Petrobras que opera desde a década de 1950 no município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. Dois destes trabalhadores foram transferidos para o Hospital da Bahia, na capital baiana.

Uma das vítimas, Jucineide de Jesus, observadora da empresa Potencial, também tem quadro de saúde estável, segundo o boletim médico. A paciente está sendo assistida por equipes de neurologia e cirurgia plástica na UTI neurológica. Ela teve queimaduras em 15% do corpo, incluindo a face, e traumatismo craniano. Também não há previsão de alta para Jucineide.

Segundo informações do coordenador-geral do Sindipetro, David Bacelar, o outro caldeireiro afetado pela explosão, Jonas Leal (também da Victoria), está internado no Hospital Medicina Humana, no município de Candeias. Ele teve 30% do corpo queimado e segue em tratamento. Seu quadro de saúde é estável.

Sem danos ambientais

De acordo com a Assessoria de Comunicação Social da Petrobrás, não houve danos ao meio ambiente e o abastecimento ao mercado não será afetado.

