Vitimas de acidente na BR-116 são liberadas do Hospital

As vítimas de um acidente na BR-116, região de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador) foram liberadas do Hospital Geral Clériston Andrade no início da tarde deste sábado, 11. O acidente, que envolveu cinco carretas e um carro de passeio, no Km 452, nas proximidades do Posto Fiscal de Santos Estêvão, por volta das 7h, provocou um congestionamento de 9 km na rodovia.

Francisco Martins, de 74 anos, Carlos Eduardo Oliveira, 38, Ênio Paulo Mioto, 54, Francisco Lula dos Santos, 42, e Joílton Alves Dias dos Santos, 35, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu) e depois encaminhados para a unidade de saúde local. As vítimas tiveram ferimentos leves e passam bem.

