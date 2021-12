Vítimas de acidente na BR-020 continuam internadas

Continuam internadas no Hospital do Oeste, em Barreiras, as vítimas do acidente entre dois veículos na BR-020, na noite deste domingo, 29. Alcides Renato Rodrigues, de 40 anos, Arthur Pontes Teles, 14, e Juliano Teles, 32, estavam no carro modelo Hilux que se chocou frotalmente contra um Gol, no município de Luís Eduardo Magalhães.

Os automóveis incendiaram após a colisão, causando a morte dos dois ocupantes do Gol, que não conseguiram sair do veículo a tempo. A Polícia Rodiviária Federal (PRF) faz um levantamento do acidente para tentar identificar as vítimas fatais.

