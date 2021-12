Vítimas de acidente na BA-540 são transferidas de hospital

Três passageiras do ônibus que se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo, 16, na BA-540, foram transferidas do Hospital Clélia Chaves Rebouças, em Mutuípe, para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus para realizarem exames.

Segundo informações do setor de enfermagem do hospital em Mutuípe, uma das pacientes sentia fortes dores nas regiões lombar e cervical e passaria por uma ressonância magnética. Outra vítima fraturou o braço e também sentia dores no tórax. Já a terceira estava com sonolência e dor na cabeça, resultado de uma pancada, e foi encaminhada para realizar uma tomografia.

As três mulheres estão entre os 11 sobreviventes do acidente. As outras oito pessoas sofreram ferimentos leves e receberam alta ainda no domingo. Além dos feridos, duas pessoas morreram no acidente, que aconteceu entre os municípios de Amargosa e Mutuípe. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), chovia forte no momento em que o veículo - que transportava 45 passageiros - tombou, o que poderia ter comprometido a visibilidade do motorista do ônibus.

