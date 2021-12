Vítimas de acidente na BA-502 são enterradas na Bahia

As oito vítimas do acidente na BA-502, no trecho entre as baianas cidades de Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, foram enterradas nesta sexta-feira, 21. Os sepultamentos ocorreram em cemitérios de Feira de Santana, Capela do Alto Alegre e São Gonçalo dos Campos. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira, 20, e envolveu um caminhão e uma van.

Outras três pessoas que ficaram gravemente feridas no acidente continuam internadas no Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana.

O acidente envolvendo uma van e um caminhão deixou 8 mortos, por volta das 7h da última quinta-feira, 20, na BA-502. As vítimas eram colaboradores de um frigorífico da JBS. Por meio de nota a direção da JBS, unidade de São Gonçalo dos Campos, lamentou a tragédia, confirmando que nove funcionários da empresa estavam na van, que era contratada para o transporte dos colaboradores. Segundo o comunicado, “a companhia está solidária e prestando todo apoio aos familiares”.

Além disso, o prefeito de São Gonçalo dos Campos, Carlos Germano, emitiu documento decretando luto e cancelando a festa de São João que iria começar nesta sexta, 21, e se estenderia até o dia 23 de junho. “Diante dessas perdas irreparáveis, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus o conforto espiritual para todos os familiares”, destacou a nota assinada pelo gestor municipal.

