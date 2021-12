Vítimas de acidente com jatinho em Maraú são transportadas para Salvador

As nove vítimas da queda do jatinho em Maraú (distante 270 km de Salvador) foram levadas ainda na tarde desta quinta-feira, 14, para unidades hospitalares em Salvador. Realizado por equipes do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar, o resgate contou com um avião de aparato médico a bordo e dois helicópteros. Além dos feridos, o acidente deixou uma vítima fatal identificada como Marcela Brandão Elias.

Segundo informações da polícia, o Graer foi acionado por volta das 15h30 e chegou em Maraú cerca de 40 minutos após o chamado. Todas as vítimas em estado grave já foram encaminhadas para hospitais da capital baiana.

O avião pousou no aeroporto de Salvador com quatro vítimas e um dos helicópteros, no hospital municipal, com outros três feridos. Já o segundo helicóptero pousou no heliponto do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

“O deslocamento por via terrestre, estimado em pelo menos 5 horas, elevaria os riscos para as vítimas, por isso o transporte nas aeronaves da Polícia Militar foi fundamental para uma prestação de socorro ágil e segura”, explicou um dos pilotos, o capitão PM Marcel Mutti.

