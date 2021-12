Vítima toma arma e atira contra assaltante em Feira de Santana

Uma pessoa reagiu a uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira, 26, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), e tomou a arma do assaltante. Segundo o site Acorda Cidade, a vítima, ainda não identificada, logo depois disparou contra o criminoso.

Ainda de acordo com o site, o disparo atingiu a coluna do suspeito, que tem 18 anos. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Conforme o Acorda Cidade, há informações de que um comparsa do assaltante teria conseguido fugir do local.

