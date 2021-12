Vítima de desabamento em Sauípe está em estado grave

Uma das cerca de 30 vítimas do desabamento de uma estrutura metálica no Complexo Hoteleiro da Costa do Sauípe, em Mata de São João (Grande Salvador), continua em estado grave. Segundo informou a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) no início da noite desta quinta-feira, 14, o paciente permanece internado na UTI do Hospital do Subúrbio.

Outro paciente está hospitalizado na mesma unidade de saúde, mas seu quadro é estável e ele aguarda transferência para um hospital particular. Outro operário deu entrada no Hospital do Subúrbio nesta quarta, quando aconteceu o acidente, mas já foi transferido para rede particular.

O mesmo aconteceu com as 8 vítimas que deram entrada no Hospital Menandro de Farias. Um paciente está internado no Hospital Roberto Santos, três no Português e 14 no Hospital Geral de Camaçari. A Sesab não tem informações sobre o quadro de saúde deles.

Duas pessoas foram levadas para um posto de saúde de Praia do Forte, mas já receberam alta.

Entenda o caso - As vítimas trabalhavam na montagem de uma arena e de um palco quando a estrutura desabou na manhã desta quarta. Um operário morreu no acidente. O espaço seria utilizado em um evento do Banco Bradesco.

Peritos analisam as causas do acidente, mas funcionários relataram que o desabamento aconteceu após uma forte rajada de vento.

