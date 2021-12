Vítima de desabamento em Sauípe continua em estado grave

Uma vítima do desabamento de uma estrutura metálica em Costa do Sauipe (Mata de São João, Grande Salvador) continua internada em estado grave no Hospital do Subúrbio, nesta sexta-feira, 15. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), esse é o único paciente hospitalizado em unidade pública de saúde.

Outras 14 vítimas estavam internadas no Hospital Geral de Camaçari e 12 já receberam alta médica. Os outros dois pacientes foram transferidos para hospitais particulares. Um permanecem internado no Hospital Aeroporto e outro o Hospital Português não confirmou se já havia sido liberado.

O acidente aconteceu nesta quarta-feira, 13, após a estrutura desabar enquanto operários trabalhavam na sua montagem. O operário Zilmar Nere dos Santos, 19 anos, morreu e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas.

A estrutura era montada para realização de um evento do Banco Bradesco, que foi cancelado após o acidente.

A Polícia Civil, Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-BA) investigam as responsabilidades no ocorrido.

