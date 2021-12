Vítima de desabamento de píer em Jaguaripe é transferida para Itaparica

Um homem que ficou ferido no desabamento do píer de Jaguaripe, no Recôncavo baiano, foi transferido para o Hospital de Itaparica. De acordo com Rosiel Freire, chefe de gabinete da prefeitura da cidade, o rapaz teve um corte profundo na cabeça e a equipe médica optou pela transferência.

Os demais feridos - cerca de 14 - tiveram escoriações leves e foram liberados ainda nesta terça, 14, no mesmo dia do acidente. As vítimas participavam de uma procissão religiosa quando o acidente aconteceu. Elas caíram no mar após o desabamento e foram socorridas por pescadores que participavam do evento.

Cerca de 3.500 romeiros da Ilha de Itaparica participavam da festa em Jaguaripe, conduzindo a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. O acidente aconteceu após uma regata de canoas, no momento que o grupo retornava para o píer.

Segundo Rosiel, o equipamento estava super lotado no momento do desabamento, além de embarcações que estavam ancoradas no local. Contudo, a causa do acidente ainda é investigada e o píer foi interditado pelos bombeiros.

