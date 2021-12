Vítima de acidente na BA 263 morre em hospital

Morreu nesta segunda, 25, uma das vítimas de um acidente na BA- 263, ocorrido neste domingo, 24, nas proximidades do trecho que liga o município de Itapetinga á Itororó.

Segundo informações do site Vitória da Conquista Notícias, a estudante Juliane Rodrigues, era namorada do motorista Fabrício Ferreira Costa Franklin, e não resistiu aos ferimentos, morrendo esta manhã no Hospital Cristo Redentor em Itapetinga. O estado de saúde dos outros sobreviventes não foi informado.

