Visitas aos presídios retornam na próxima segunda-feira

Com as visitas presenciais interrompidas há sete meses, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou o retorno da atividade já partir da próxima segunda-feira, 19, nas unidades prisionais da Bahia. Como meio de evitar a transmissão da Covid-19, dentro dos presídios, as visitas tinham sido suspensas.

Essa volta integra as ações estabelecidas na quarta fase do Plano de Retomada das Visitas, que prevê regras e medidas sanitárias específicas, para que se mantenha baixo o índice de disseminação da doença.

O Sistema Penitenciário vai ser monitorado todos os dias, ao longo de 15 dias consecutivos, após a primeira semana de visitas, que é entre os dias 19 a 23 de outubro. Caso não haja propagação da doença, vai ser estabelecida uma nova semana de visitação, que deve ser entre os dia 09 a 13 de novembro. A decisão foi tomada em decisão do comitê interinstitucional após avaliação da situação epidemiológica no estado.

De acordo com a Seap, esta fase prevê visitas quinzenais, sempre das 8h às 12h, por intermédio de um cronograma estabelecido. Só um visitante por interno vai ser permitido. A da entrada do visitante na unidade, vai ser feita uma avaliação clinica, com aferição de temperatura e verificação de sintomas de gripe. O detento que vai receber a visita deve ter entre 18 e 59 anos.

Como segurança, vai ser mantido o distanciamento de 1,5 metro entre os visitantes, bem como dos servidores penitenciários. Tanto o familiar quanto o interno precisam usar máscara de proteção, que vai ser distribuída pela unidade prisional.

