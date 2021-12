Visita de agentes poderá ser agendada por telefone

Presente na coletiva de imprensa, o secretário municipal da Saúde, José Antônio Rodrigues, enfatizou que a população pode recorrer a um telefone do órgão (3202-1808) para agendar visitas dos agentes.

"Aquele cidadão que, porventura, tenha uma casa que não é visitada ou em que não possa estar presente qualquer dia, pode utilizar o telefone para fazer a marcação da visita, em qualquer dia do ano", destacou.

Rodrigues explicou que, para as ações que se iniciam neste sábado, 13, a cidade foi dividida em 12 distritos sanitários, com 76 localidades com forte infestação predial do mosquito e, por isso, consideradas prioritárias, além de terem muitos imóveis fechados. No total, serão 1.800 agentes de endemia envolvidos no processo.

O objetivo, segundo o secretário, é acelerar o trabalho que desenvolvem em um ano, de três milhões de visitas, em um prazo menor, de seis meses. No caso, das áreas de maior risco, a intenção é fazer o monitoramento nas residências em até três meses.

