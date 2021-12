Virgem de Sapeaçu quer ir para o BBB

Depois de leiloar sua virgindade (e voltar atrás) por várias vezes, Rebeca Bernardo Ribeiro - que ficou conhecida como "A Virgem de Sapeaçu" - resolveu apostar em outras frentes para mudar de vida e conseguir ajudar sua mãe, que vive doente em uma cama no interior baiano. Com um decote sensual e a câmera focada em seu corpo, a estudante de 18 anos fez uma apresentação para tentar uma vaga na próxima edição do "Big Brother Brasil".

Rebeca mora no Recôncavo Baiano, mas nasceu em São Paulo. No vídeo, que tem duração aproximada de um minuto, ela conta que é solteira e fala sobre seus hábitos. A moça deixa claro que seu objetivo é o mesmo da maioria das pessoas que deseja entrar em um reality show: ganhar uma bolada. Cheia de estratégias, a estudante parece estar certa do que precisa ser feito para levar a grana para casa.

O MASSA! tentou falar com Rebeca para saber se o vídeo que está rolando na internet chegou a ser enviado para a produção do Big Brother 13, que estreia na TV no próximo mês. Mas a estudante não foi encontrada.

