Violência em Itinga cai 50% em três meses de 2013

O número de homicídios no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, cidade da Grande Salvador, caiu 50% no primeiro trimestre de 2013 ante igual período do ano passado. De janeiro a março desse ano, foram registrados oito assassinatos contra 16 mortes no primeiro trimestre de 2012.

Com cerca de 90 mil habitantes, numa área aproximada de 32 km², Itinga é o mais populoso entre os sete bairros que formam o município de Lauro de Freitas, que ficou em segundo lugar no ranking brasileiro de mortes entre jovens, conforme o Mapa da Violência Crianças e Adolescentes 2012.

A redução nos homicídios no bairro coincide com a chegada, em 2012, de políticas públicas como o Programa Conjunto (PC) Segurança com Cidadania da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Pacto Pela Vida do Governo do Estado, que instalou uma Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar na região.

Lauro de Freitas foi uma das três escolhidas no Brasil para dividir U$ 6 milhões de dólares financiados pelo Fundo Espanhol para o Alcance dos Objetivos do Milênio, após disputar uma seleção com 82 municípios no País. As outras duas foram Contagem (MG) e Vila Velha (ES).

Realizado em parceria com seis agências do sistema da ONU, o objetivo do PC é reduzir, até 2016, 30% da taxa de homicídios de jovens de 15 a 24 anos em Itinga. O público-alvo do programa é formado por cerca de 21 mil pessoas entre 10 e 24 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Transformação

Estudante de escola pública, moradora de comunidade carente, 16 anos, Mirian Fonseca representa bem o perfil do jovem em situação de vulnerabilidade social alvo do Programa Conjunto.

Por detrás da fala tranquila da adolescente, há uma disfarçada obstinação de se tornar multiplicadora dos conhecimentos adquiridos nas oficinas e projetos do PC.

A jovem participou com 80 adolescentes da Oficina de Formação de Agentes de Comunicação para o Desenvolvimento, com ênfase na prevenção da violência, aplicada pela Unicef e a ONG Cipó.

