Violência em ilha preocupa comunidade

Moradores da Ilha de Tinharé - região do município de Cairu que compreende os povoados Morro de São Paulo, Gamboa, Garapuá e Galeão - estão preocupados com o crescimento da violência nas imediações.

Só nos últimos dias foram registradas duas tentativas de homicídio em uma praia de Morro de São Paulo. Sábado, um homem de prenome Flávio, conhecido como Fal, disparou tiros contra a cabeça de outro rapaz, identificado como Tácito, o Tacun.

O crime teria acontecido por causa de um triângulo amoroso envolvendo os dois e uma mulher. A vítima, que tem passagem pela polícia de Valença, por tráfico de drogas, foi socorrida no posto de saúde do povoado. Até terça-feira, 10, ele se encontrava em estado grave no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna.

Segundo a delegada titular de Cairu, Argimaria Freitas Sousa, a segunda tentativa de homicídio aconteceu na segunda, quando amigos de Tacun tentaram se vingar do autor dos disparos, que se encontra foragido.

Refúgio

De acordo com Argimaria, o número de crimes registrados está em crescimento em várias localidades. Ela atribui a escalada da violência principalmente à migração de criminosos foragidos para essas cidades do interior do estado e à expansão do tráfico de drogas.

"Há 10 ou 15 anos, quase não se ouvia falar em crime aqui, mas hoje já se ouve falar em tentativa de homicídio, assassinatos, entre outros", compara a delegada.

Segundo ela, quatro assassinatos foram registrados em 2014 no povoado, número tido como alto por causa da calmaria que costuma caracterizar o local.

"Quando acontece um caso [de homicídio] em um paraíso, as atenções já se voltam para o local, por ser lugar de descanso, de veraneio, para onde as pessoas vão descansar", pontua a delegada, destacando também o trabalho das polícias.

"Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão imbuídas de combater, correr atrás, indiciar, prender e fazer o que for necessário".

Turismo

Moradores e comerciantes de Morro de São Paulo ouvidos pela equipe de reportagem de A TARDE temem que a imagem da região, sustentada principalmente pelo turismo, seja manchada com os casos de violência.

Também preocupado com um possível impacto na atividade turística, o prefeito de Cairu, Fernando Brito (PMDB), marcou uma reunião com o secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, para tratar do assunto.

O objetivo imediato, conforme A TARDE apurou, é minimizar o impacto negativo dos casos. Os próprios comerciantes, em entrevistas, fazem questão de ressaltar o clima bucólico e tranquilo do local.

Em nota, Brito afirmou que "a prefeitura vem sendo parceira do governo do estado no que diz respeito às ações constantes de combate à criminalidade, ao tráfico e à violência em todas as ilhas do arquipélago".

Disse ainda que "a gestão municipal tem dado apoio e contribuído com a melhoria da infraestrutura do efetivo policial civil e militar local". Segundo o gestor, "a segurança pública sempre foi motivo de atenção".

adblock ativo