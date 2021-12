Violência é principal causa da morte de homens jovens na BA

A violência é a principal causa de mortes de homens entre 15 e 24 anos na Bahia. De acordo com as Estatísticas de Registro Civil, divulgadas nesta terça-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 3.407 rapazes que morreram em 2013, 78,9% foram vítimas da violência. Essa foi a segunda maior proporção verificada no Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Norte, onde 79,3% das mortes desse público foram por conta de causas violentas.

Entre as mulheres, esse tipo de morte representa 36,3% do total de jovens que morreram em 2013. Nesse ano, foram registrados 644 falecimentos de garotas entre 15 e 24 anos na Bahia. O coordenador de disseminação de informações do IBGE, Joilson Rodrigues, explica que essa diferença entre homens e mulheres é um padrão nacional.

"Os percentuais de homens jovens que morrem de causa violenta sempre são muito mais altos, do que de mulheres", explica. No Brasil, foram registradas 37.677 mortes de homens nessa faixa etária e 8.474 de mulheres, sendo que 68,5% dos rapazes e 35,6% das mulheres foram vítimas da violência.

Joilson avalia que esse resultado demonstra que há um padrão de comportamente dos homens jovens de se expor ao risco.

