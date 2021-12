Violência contra a mulher é alvo de debate

Geralmente autores de casos de violações dos direitos das companheiras, os homens serão conscientizados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA), que lançou, nesta quinta-feira, 3, o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no estado.

A Bahia tem taxa de 5,8 homicídios por grupo de 100 mil mulheres, acima da média nacional, que é de 4,8 mortes. É o que aponta o Mapa da Violência Homicídios de Mulheres 2015, estudo feito pelo sociólogo Julio Jacobo, que ministrou palestra no lançamento do pacto.

Para alcançar o objetivo, a SPM-BA convocou cinco centrais sindicais para ajudar a conscientizar os trabalhadores para combater a violência doméstica. Entre elas, estão a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força Sindical.

Titular da SPM-BA, a secretária Olívia Santana explica que o órgão construiu um acordo de intenções com as centrais para envolver as entidades no enfrentamento à violência contra a mulher, já que os sindicalistas têm acesso a um público formado, na maioria, por profissionais homens.

Valorização da vida

"Porque as centrais, além de fazerem essa defesa dos direitos dos trabalhadores, têm a possibilidade de exercer outro papel, que é exatamente desenvolver a consciência crítica, disseminar no seio de diversas categorias a valorização da vida, em especial a vida das mulheres", explicou Santana.

Nesse sentido, a secretaria ressalta que, além das políticas públicas direcionadas a combater a violência, é necessário haver mudança de mentalidade. "A agenda de enfrentamento não pode ficar resumida ao movimento feminista", disse.

Presidente da CTB-BA, o sindicalista Aurino Pedreira assegura que as entidades utilizarão as capacidades de diálogo e de grandes mobilizações para que a mensagem adentre as residências dos trabalhadores, assim como as salas de aula.

"Infelizmente, a Bahia tem um índice muito alto de violência contra a mulher. Vamos fazer com que esse debate chegue às casas dos trabalhadores", informou. "Podemos nos associar, por exemplo, com o Sindicato dos Professores, para que o assunto seja discutido em sala", acrescentou.

adblock ativo