Vinte e uma pessoas são presas em operação no interior da Bahia

Vinte e uma pessoas foram presas, nesta quarta-feira, 29, durante operação policial em oito cidades do interior da Bahia. Os principal objetivo da ação foi a captura do traficante Elcevander Pereira Silva, o 'Salvano' ou 'Galego', principal líder do tráfico de drogas nas regiões, e a desarticulação da sua quadrilha (veja o nome de todos os detidos abaixo).

Policiais da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim foram às ruas desde as primeiras horas da manhã para cumprir 25 mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão nas cidades de Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Jaguarari, Filadélfia, Itiúba e Conceição do Coité, além de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Apenas quatro alvos dos mandados de prisão não foram encontrados.

De acordo com o delegado Felipe Nery Neto, coordenador da Coorpin/Senhor do Bonfim, foram dois anos de investigações em torno da organização criminosa. “Salvano plantava e vendia a própria maconha”, disse o delegado, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

O bando está também envolvido na compra e venda de armas, assaltos a banco, sequestro e homicídios. Salvano seria encaminhado nesta quarta para o sistema prisional.

