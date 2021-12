Vinte e dois mil frangos morrem após falta de energia

Cerca de 22 mil frangos morreram por conta da falta de energia na Granja Carolina, no distrito de Belém, que fica no município de Cachoeira, no Recôncavo baiano. O proprietário do estabelecimento, Raimundo Pompilio, prestou queixa na delegacia da cidade contra a Coelba. De acordo com ele, o galpão ficou sem energia entre 10h30 e 21h desta quarta-feira, 1º.

"Ligamos para a Coelba, mas os funcionários só foram aparecer na granja às 21 horas, mas o desastre já tinha acontecido", reclama. De acordo com ele, a falta de energia prejudicou a ventilação do galpão onde as aves estavam, o que levou a morte dos animais por calor excessivo.

Pompilio disse que as galinhas tinham 49 dias de vida e estavam prontas para venda. As mortes causaram prejuízo de cerca de R$ 200 mil, de acordo com o empresário.

A Coelba informou, por meio de nota, que aumentou a demanda de ocorrências na região por conta do mau tempo e que a empresa priorizou o atendimento que envolve "a segurança da população e as ocorrências que envolvem um número elevado de consumidores". A Coelba disse ainda que está analisando a reclamação da granja.

Agropecuária - Pompilio reclama do atendimento da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). "Comunicamos o escritório da Adab em Camaçari, mas até agora não mandaram um funcionário para emitir um laudo técnico. Está um mau cheiro terrível aqui", disse. De acordo com ele, as mortes foram comunicadas verbalmente na quinta, quando o fato foi percebido, mas a notificação escrita só foi realizada nesta manhã de sexta, 3.

O diretor de Defesa Sanitária Animal, Rui Leal, diz que a Adab só foi comunicada nesta manhã e que funcionários vão visitar a granja nesta sexta. "Fomos pegos de surpresa com a notícia na mídia, já que a comunicação pelo proprietário só ocorreu hoje. Essa notificação tem que ser imediata".

De acordo com ele, o descarte dessas aves tem que ser em aterro sanitário ou fazer compostagem para usar o material orgânico como adubo.

adblock ativo