Vinte e cinco presos em operação da PF contra o tráfico de drogas na Bahia

Vinte e cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira, 9, no interior baiano, durante a operação "Monte Belo" da Polícia Federal (PF). A ação, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas, cumpre 37 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão em Itamaraju, Coaraci, Jequié, Ubatã, Ipiaú, Itabuna e Ilhéus. A operação também é realizada nas cidades de Maricá, no Rio de Janeiro e São Paulo, em São Paulo, mas os dados referentes a estas localidades ainda não foram divulgados. Em Bom Jesus de Piauí, no Piauí, uma pessoa foi presa pela PF, mas sua identidade ainda não foi revelada.



A operação é resultado de investigação que começou há oito meses em Ilhéus e descobriu as ramificações da quadrilha liderada por José dos Santos Lima, conhecido como Loló, no interior baiano e nos outros estados. Além das prisões, foram apreendidas seis motos, 15 kg de maconha, crack, celulares, armas, veículos e gado.

