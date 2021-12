Vingança motivou morte de comerciante em Feira, diz polícia

Vingança. Esta é a principal linha de investigação para a morte do comerciante Manoel Carlos Santana, 61 anos, que teve 99% do corpo queimado em uma ação criminosa na tarde de sábado, 18. O comerciante morreu na tarde deste domingo, 19, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde estava internado em estado grave.



Inicialmente, a polícia acreditava que o caso era um latrocínio (roubo seguido de morte), mas após ouvir familiares e testemunhas se confirmou que trata-se de um homicídio. O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios (DH), que já tem a identificação do suspeito de ser autor do crime.

"Um homem identificado como Júnior seria o autor. Estamos em busca dele e acredito que conseguiremos prendê-lo rapidamente. Já temos também a motivação, mas prefiro não passar maiores informações, para não atrapalhar o nosso trabalho", informou a delegada Ana Cristina Carvalho, titular da DH.

De acordo com testemunhas, o comerciante estava sentado em frente ao seu estabelecimento comercial, situado na Avenida João Durval Carneiro, quando dois homens chegaram ao local por volta das 17 horas, um deles carregando um vaso com um liquido dentro. Ele entrou no comércio e, logo depois, os suspeitos foram vistos deixando o local em alta velocidade.

"Um dos homens desceu de um veículo preto, com o vaso nas mãos, e entrou no comércio do Carlos. Depois saiu correndo e, logo em seguida, a vítima saiu em chamas", contou um morador do local.



Marcos Antônio Santos, que era amigo do comerciante, contou que momentos antes do crime eles estavam conversando e que cerca de 5 minutos, o amigo chegou na sua oficina com o corpo em chamas. "Ouvi os gritos das pessoas e ao levantar a cabeça vi o Carlos parado na frente da oficina em chamas. Ajudei a apagar o fogo e acionei o Samu. Acredito que os homens esperaram eu e um colega sairmos para fazer esta maldade com o Carlos", disse.



O comerciante teve as mãos e pés amarrados e ainda foi agredido com socos e chutes. Familiares da vitima negaram que o mesmo tenha sido vítima de assalto e apontam o suspeito de prenome Júnior como autor do crime. "O meu padrasto falou que foi ele antes de morrer. Este rapaz tem um problema trabalhista com um ex-patrão de minha mãe e vinha ameaçando minha família. Ele se vingou na pessoa errada, pois ele era uma pessoa pacata", afirmou a enteada Girlane Falcão.



Ela afirmou ainda que esta dívida gerou vários problemas para a família, e que o autor do crime tinha conhecimento de que o comerciante não tinha relação com o débito. "Há cerca de um mês, este Júnior esteve aqui e conversou com minha mãe e meu padrasto, ficou tudo esclarecido. Agora ele volta e faz uma monstruosidade destas. Queremos justiça", desabafou.



Bastante abalada, Vera Lúcia Falcão Paim, esposa da vítima, disse que conviveu com o comerciante durante 15 anos e que ele não tinha inimigos. "A ficha ainda não caiu, parece que estou sonhando. Quero justiça, pois ele não merecia uma coisa desta", frisou.

Moradores que residem próximo ao local do crime ainda estão chocados. "Nunca vi uma coisa desta, o homem parecia uma tocha humana. Utilizamos tudo: água, areia e até um extintor de incêndio para apagar as chamas no corpo do senhor", lembrou José Olimpio Silva.



A polícia está em diligência com o intuito de localizar o suspeito. Já foram solicitadas à Secretaria de Municipal de Prevenção a Violência (SEPREV) as imagens das câmeras de segurança que existem no local.



O corpo do comerciante foi necropsiado no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e liberado para sepultamento, que acontecerá na cidade de São Paulo, onde residem os familiares da vitima, inclusive os filhos.

