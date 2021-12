Vingadora substitui Maria Gadú na Lavagem da Purificação

A prefeitura de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, anunciou nesta sexta-feira, 29, em sua página no Facebook, a substituição da cantora Maria Gadú pela banda Vingadora na programação de shows do palco principal da tradicional Lavagem da Purificação.

A novidade não agradou a todos. Alguns internautas, que esperavam pela apresentação de Gadú, usaram a publicação para deixar suas mensagens de decepção. "Que palhaçada, realmente estava bom demais pra ser Santo Amaro", escreveu uma. "Ridículo isso", disse outra.

Mas também teve quem comemorasse a presença da dona do hit "Metralhadora", recentemente premiada pelo Youtube, por conta da quantidade de visualizações em seu clipe. "Uhuuuuuuu, adorei!", falou uma. "Que maravilha", declarou outro.







Os shows

Além da banda Vingadora, que sobe ao palco a partir de meia noite, se apresentam nesta sexta, primeiro dia de festa, as bandas Olodum, às 22h, Cheiro de Amor, às 2h, e A Tribo, às 4h.

No sábado, 30, as atrações são Axerife, às 22h, Saulo Fernandes, às 0h, Afrodisiaco, às 2h, e Katê, às 4h. Já no domingo, 31, o agito começa cedo, às 11h, com Samba de São Braz, seguido de Samba de Nicinha, às 12h, Ilê Ayiê, às 13h, Ismael Silva, às 14h30, Patchanka, às 16h, Carol Soares, às 17h30, Odoiá, às 19h, Vandick, às 20h30 e Joel Mendes, às 22h.

Os festejos continuam na segunda-feira, 1º, com o Coral Juventude Arte do Recôncavo, às 21h30, Flávio Soares, Carol Assunção e convidados, às 22h, As Marias, às 23h, Margareth Menezes, às 0h, e Léo Novo Som, às 2h.

Na terça-feira, 2, os shows se encerram com o padre Antônio Maria, às 20h30, Mariene de Castro, às 22h30, Reizinho, às 00h30, e Thiaguinho, às 2h30.

