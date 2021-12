Vigilantes terceirizados da Uefs paralisam atividades nesta quarta

Vigilantes terceirizados da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) paralisaram as atividades nesta quarta-feira, 13. Cerca de 200 vigilantes se reuniram para reivindicar o acerto dos salários atrasados e protestar contra a suspensão de outros benefícios trabalhistas.

Hamilton Mendes, diretor de comunicação do Sindicato dos Vigilantes, informou ao site Acorda Cidade que a paralisação é uma advertência e, caso não tenham um acordo com a empresa AVI, haverá uma greve geral.

O reitor da Uefs, Evandro Nascimento, lamentou a situação dos vigilantes terceirizados e informou que a universidade está com todas as obrigações cumpridas com a AVI, mas a empresa ainda não está com as certidões de quitação pagas e, por esse motivo, não foi feito o repasse.

