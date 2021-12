Vigilantes param bancos pelo terceiro dia

Os vigilantes fizeram outra passeata nesta quinta-feira, 28, no bairro do Comércio. Os trabalhadores passaram pelo Relógio de São Pedro e Praça da Piedade, no centro da cidade. Durante o movimento, o trânsito ficou lento desses bairros, retornando ao normal após a manifestação.

No terceiro dia de greve, a categoria colocou piquetes na porta das agências bancárias de Salvador pela manhã. O objetivo era impedir o funcionamento dos bancos, assim como aconteceu nos dois primeiros dias da paralisação. A mobilização aconteceu em vários pontos da cidade, incluindo o Centro, Cidade Baixa e Orla, de acordo com o diretor do Sindicato dos Vigilantes da Bahia (Sindvigilantes).

Além das instituições financeiras, a categoria também tentou parar o trabalho de vigilantes que prestam serviço em outros setores, como escolas, unidades de saúde e estabelecimento comerciais.

Nesta tarde, às 14h30, os trabalhadores se reúnem com representantes do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado da Bahia (Sindesp) em audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA).

