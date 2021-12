Vigilantes iniciam greve por tempo indeterminado na Bahia

Cerca de 30 mil vigilantes que atuam na Bahia paralisaram as atividades nesta terça-feira, 10. A greve deflagrada é por tempo indeterminado. De acordo com o Sindicato dos Vigilantes do Estado da Bahia (Sindvigilantes), a categoria reivindica reajuste salarial e aumento do vale refeição, além da manutenção de conquistas trabalhistas.

Os profissionais prestam serviços a bancos, órgãos públicos, escolas, faculdades, comércio, indústria e shoppings. Por conta da paralisação, diversos órgãos públicos estão com funcionamento restrito; enquanto que algumas agências bancárias operam apenas com terminais de autoatendimento.

O sindicato aponta prejuízo acumulado de 8% nestes dois anos e pede reposição integral da inflação, mais 5% de ganho real. A categoria ainda cobra reajuste no vale de refeição de R$ 13,50 para R$ 23.

Segundo o sindicato, a paralisação tem início após quinze rodadas de negociação com o patronato mediadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e Justiça do Trabalho.

