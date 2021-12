Vigilante é suspeito de abuso sexual dentro de universidade

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) investiga um vigilante de empresa terceirizada que presta serviço à Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), suspeito de abusar sexualmente de uma jovem de 20 anos, dentro do campus da instituição, na cidade, distante 109 km de Salvador.



A jovem, que não é aluna da Uefs, prestou queixa na delegacia nesta segunda-feira, 21. Conforme a delegada titular da Deam, Clécia Vasconcelos, a vítima contou que o abuso aconteceu na noite da última sexta-feira, 18. "A jovem relatou que por volta das 22h estava na universidade acompanhada de alguns amigos que são estudantes. Foi abordada pelo vigilante quando saía do banheiro. O homem a puxou pelo braço, pressionou o corpo dele contra o dela, e começou a praticar atos libidinosos", detalhou a delegada.



Segundo Clécia, a jovem foi salva pela aparição de um dos colegas, que ao perceber a demora dela em retornar do banheiro foi à procura da moça. "Com a chegada do amigo, o homem soltou a vítima e em seguida saiu correndo". O paradeiro do vigilante é desconhecido.



A delegada informa que as investigações já foram iniciadas e que aguarda o comunicado da Uefs com o nome da empresa terceirizada para qual o homem trabalhava. A partir daí, a polícia fará uma diligência.



Em nota publicada no site, a universidade informou que abriu sindicância para investigar a acusação feita pela jovem, que formalizou a denúncia na Administração Central na tarde desta segunda.



A Uefs ainda confirma que a BRK Segurança - empresa responsável pela segurança do campus - será notificada para apuração do caso e identificação do segurança que trabalhou no local e horários indicados pela denunciante.

adblock ativo