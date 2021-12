Vigilante é preso após assaltar mercado em Juazeiro

Um jovem foi preso em flagrante na última quarta-feira, 19, após a denúncia de um assalto ocorrido na porta de um mercado em Juazeiro, distante 553 km de Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o vigilante Jackson Breno de Almeida utilizou uma motocicleta para assaltar uma mulher. Ele levou a quantia de R$ 2.320 da vítima e foi localizado pelos policiais no bairro Piranga II. A vítima reconheceu o uniforme que o suspeito usou no dia do crime e a motocicleta utilizada por ele.

Imagens de câmera de vigilância do local onde ocorreu o crime também foram analisadas pelos policiais, que identificaram Jackson. Ele foi autuado em flagrante por roubo qualificado e segue à disposição da Justiça.

