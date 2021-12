Vigilância realiza mobilização contra a chikungunya

Em Santo Antônio de Jesus (a 185 km de Salvador), no Recôncavo, foi registrado um caso suspeito de febre chikungunya. Segundo a Vigilância Epidemiológica estadual, o caso foi notificado em um Posto de Saúde da Família.

Por conta disso, o núcleo de vigilância epidemiológica do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus promove esta semana, no auditório da unidade, uma palestra para os profissionais de saúde sobre a doença.

A enfermeira Vanda Moreira diz que "precisamos estar atentos à ameaça da febre chikungunya, por isso resolvemos convidar a coordenadora de vigilância da 4ª Diretoria Regional de Saúde (Dires), Rita de Cássia, para tratarmos mais sobre o assunto e planejar um trabalho intersetorial para controle da doença na nossa unidade".

Um paciente foi atendido no Hospital Regional com suspeita da febre, mas o caso foi descartado por exames laboratoriais e registrado como dengue.

Coordenadora

A coordenadora de vigilância epidemiológica da 4ª Dires pontuou os principais sintomas da febre chikungunya, que aparecem entre quatro e oito dias após a picada do mosquito infectado.



Os principais sintomas, de acordo com Rita de Cássia, são as dores intensas nas articulações.

Diferentemente da dengue, uma parcela das pessoas infectadas pela febre africana pode desenvolver a forma crônica da doença, com a permanência dos sintomas, que podem durar entre seis meses e um ano.

