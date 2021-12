Vídeos mostram clima tenso durante princípio de rebelião em delegacia

Um princípio de rebelião deixou o clima tenso na delegacia de Itamaraju, no sul da Bahia, após um preso passar mal no sábado, 14. As informações são do site Teixeira News.

A rebelião teve início por volta das 14h e durou cerca de três horas até ser controlada. Durante o motim, vídeos, que foram feitos pelos próprios detentos, mostram os rebelados destruindo as celas e um preso enrolado em um colchão, sofrendo ameaças.

Nas filmagens, alguns presos reivindicam melhorias na unidade enquanto outros destroem as celas. Em um segundo vídeo, onde um dos detentos aparece amarrado a um colchão, eles falam: "A cadeinha de Itamaraju foi pro chão". Também é possível ver que os detentos estavam em posse de ferros e facas (confira os vídeos abaixo).

De acordo com o Teixeira News, após o incidente, alguns presos foram transferidos para o presídio de Teixeira de Freitas. Ainda segundo o site, não houve vítimas durante a rebelião.

