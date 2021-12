Vídeo publicado no Youtube nesta segunda-feira, 12, mostra momento em que Luciane Sá de Deus foi resgatada de um bueiro em Ilhéus, no sul da Bahia, no domingo. 10.

Luciane informou que queria o fim do relacionamento de oito meses com o companheiro. Durante briga, segundo ela, recebeu um golpe na cabeça e chegou a desmaiar antes de ser jogada no bueiro.

No vídeo, do usuário A Guilhotina Silva, a mulher é resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Moradores acompanharam a operação durante a manhã de domingo. Luciene foi levada para o Hospital Geral Luiz Viana Filho com o pescoço imobilizado.

Da Redação Vídeo mostra resgate de mulher jogada em bueiro

adblock ativo