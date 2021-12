Vídeo mostra rapaz ameaçando policiais em viatura

Vídeo publicado no Youtube mostra homem na carroceria de viatura da Polícia Militar, em Pindobaçu, norte da Bahia, fazendo ameaças com uma arma na quinta-feira, 31. Silvio Guimarães da Silva, conhecido como Laô, estava armado com uma espingarda de socar, estilingue e dois litros de combustível.

A cena assustou os moradores e o rapaz ficou cerca de seis minutos fazendo ameaças, até que uma policial puxou Laô para fora da viatura. Ele chegou a disparar um tiro, sem ferir ninguém.

O vídeo foi publicado no canal do usuário Robson Constantino Informações preliminares dão conta que Laô tem problemas mentais e mora no Povoado de Cachoeira, em Pindobaçu, cidade que ficou famosa com o caso da Mulher Ketchup.

adblock ativo