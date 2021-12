Um vídeo captado por câmeras de segurança mostra o início da perseguição que resultou na morte do soldado da Polícia Militar Elielson Nascimento de Souza, de 38 anos, baleado após reagir a uma abordagem policial na manhã da quarta-feira. 4, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil na tarde desta quinta, 5.

Vídeo mostra perseguição de PM morto por colegas de farda

No vídeo, é possível ver o policial Elielson Nascimento fugindo de uma equipe das Rondas Especiais (Rondesp) e, em seguida, puxando uma arma da cintura. Atrás dele, seguem em perseguição dois policiais e, logo depois, uma viatura.

De acordo com o site Acorda Cidade, o delegado Roberto Leal, coordenador da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (1ª Coorpin), disse que a polícia está analisando as imagens para verificar se coincidem com a versão apresentada pela guarnição envolvida na ocorrência.

Os policiais que estavam na ação alegaram que atiraram sem saber que Elielson Nascimento era policial e que a perseguição iniciou porque ele teria reagido. Ainda segundo Roberto Leal, todos os fatos serão investigados e a polícia aguardará o resultado das perícias e outras diligências que serão realizadas no curso do inquérito policial.

Família contesta versão

O corpo do policial militar foi enterrado nesta quinta, no Cemitério São João Batista. Durante o velório, familiares do PM contestaram a versão de que ele teria reagido à abordagem policial.

O cunhado dele, Isaque Lopes, disse ao site Acorda Cidade que o policial estava desarmado quando foi morto. Ele explicou que a vítima não tinha como empunhar uma arma porque foi baleada no ombro, há três meses, durante um assalto. Pela lesão, Elielson foi afastado da rua e estava trabalhando na área administrativa da PM.

Conforme a Polícia Militar, os policiais da Rondesp foram acionados por outros PMs por causa de um homem que estaria armado. O suspeito teria atirado em direção à equipe durante abordagem, segundo a PM.

