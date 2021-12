Vídeo feito por Ailton Novaes e colocado no YouTube pelo jornalista Deodato Alcântara mostra os momentos de terror vividos em Mucugê durante assalto nesta quarta-feira, 6. O ataque à agência do Banco do Brasil (BB) da cidade da Chapada Diamantina (a 449 quilômetros de Salvador) causou pânico e três pessoas foram baleadas.

Pelos menos 10 bandidos participaram da ação. Durante a fuga, um caminhão foi colocado na saída da cidade para dificultar a saída dos bandidos, mas eles obrigaram os refèns a empurrar o veículo para uma ribanceira.

As imagens do vídeo são fortes e mostram gente baleada e sangue. O cliente baleado no banco, segundo informações da cidade, não sobreviveu, mas seu nome ainda não foi revelado. Se você prefere não ver, basta não dar play.

Da Redação Vídeo mostra momentos de terror durante assalto em Mucugê

