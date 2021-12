"Uma porcaria dessas", disse um dos assaltantes que participou do roubo a uma casa lotérica na terça-feira, 10, na cidade de Itabela, no sul da Bahia, criticando o celular de uma das clientes do local, vítima do assalto. A frase foi dita quando o suspeito pegou o aparelho das mãos de uma mulher. O vídeo que mostra a ação dos assaltantes foi divulgado pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 12.

A polícia informou ainda que o vídeo foi gravado por um dos assaltantes que participaram da ação e as imagens foram localizadas em um dos celulares encontrados com um dos suspeitos mortos após confronto com a polícia.

Vídeos de câmeras de segurança do estabelecimento também foram divulgados pela polícia e mostram toda a ação dos suspeitos. Eles entram nos guichês da lotérica, pegam dinheiro e pertences de funcionários e clientes.

Da Redação Vídeo mostra assaltante desdenhando de celular de vítima

adblock ativo