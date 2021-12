Um vídeo mostra o momento em que a água de uma represa rompida começa a invadir as ruas de Tremedal (599 km de Salvador), na segunda-feira, 25. Segundo o Blog do Anderson, a forte chuva da semana passada fez com que barragens transbordassem.

Moradores, principalmente de comunidades rurais, ficaram isolados após uma ponte na área urbana ser derrubada. Alguns ribeirinhos deixaram suas residências com receio de possíveis desabamentos.

A Prefeitura Municipal de Tremedal decretou estado de emergência por conta dos danos.

Da Redação Vídeo mostra água de represa invadindo rua em Tremedal

