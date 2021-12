Vídeo mostra adolescente que sumiu em Camaçari com desconhecido

O caso do desaparecimento dos garotos Uanderson Silva Santos, 15 anos, e Felipe Nascimento, 13, em Camaçari, ganhou novas pistas na manhã desta quinta-feira, 10.

Foi quando a polícia teve acesso a imagens gravadas pela câmera de segurança de uma residência que fica próxima ao local onde testemunhas informaram ter visto os garotos sendo agredidos por desconhecidos.

As imagens foram registradas às 19 horas do último sábado, 5, dia em que os garotos desapareceram. No vídeo é possível ver Felipe passando a cavalo com um homem atrás dele, que coloca uma mão em seu ombro e outra em suas costas, como se estivesse segurando um objeto.

A tia de criação dos meninos, Josi Alves, disse que o vídeo traz esperança à família. “Pelo menos temos certeza de que o Felipe estava bem, horas após a denúncia de que viram eles feridos. Pedimos para quem tiver informação que entre em contato com a polícia. Nós estamos desesperados”, disse Josi.

Sem pista do desconhecido

O delegado Leandro Acácio, da 18ª DT (Camaçari), que apura o desaparecimento dos adolescentes, disse que, após receber o vídeo, convidou os pais dos garotos para reconhecer o adolescente.

“Convidamos os pais para identificar se o garoto que aparece no vídeo é mesmo o Felipe. O pai reconheceu na hora e disse não saber quem é o homem que está na garupa do cavalo”, disse.

Policiais fizeram diligências na região e o vídeo foi enviado ao DPT para identificação do homem que acompanha Felipe.

