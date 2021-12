Duas lojas foram assaltadas no Shopping Riviera, no centro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta terça-feira, 19. Câmeras de segurança mostraram a ação dos criminosos em uma joalheria.

Pelas imagens, é possível ver um casal (os dois de calça jeans e blusa branca) fingindo olhar um produto na vitrine da joalheria. Em seguida, eles entram e abordam a vendedora. A mulher coloca a mão dentro da blusa e da bolsa, aparentando estar mostrando uma arma para a funcionária.

Em seguida, o casal começa a recolher os produtos, que são guardados na bolsa da assaltante e em um saco. Outra mulher de blusa rosa entra na loja e fingi olhar os produtos, mas em um momento da gravação ela fala com o assaltante e mostra algum produto para eles roubarem.

A mulher de rosa chega a sair do estabelecimento comercial para falar com um homem que estava na porta da loja. Em seguida, ela volta e continua acompanhando o roubo. Não há informações do envolvimento deste homem no crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma guarnição do 12º Batalhão de Camaçari foi acionado e fez buscas na região, mas os suspeitos não foram encontrados.

Da Redação Vídeo mostra ação de criminosos em joalheria de Camaçari

