Vídeo: final de campeonato de futsal termina em pancadaria em Vera Cruz

Um campeonato de futsal realizado na localidade de Barra do Gil, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, terminou com briga e pancadaria na noite desta sexta-feira, 29.

De acordo com moradores, a final da competição foi marcada por desentendimentos e confusão ao fim da partida. A Polícia Militar teria comparecido à quadra de esportes somente depois de findada a confusão. Não se tem detalhes do que teria causado a briga.

Em nota, a PMBA confirmou a ida ao local. "Policiais militares da 5ªCIPM foram acionados via Cicom após informações de uma briga generalizada, em uma quadra de esportes situada na rua Das Frutas, em Barra do Gil, por volta das 22h40 de sexta (29). No entanto, quando as guarnições chegaram ao local o fato não foi constatado, bem como foram realizadas rondas e buscas na região, mas ninguém foi preso", informou.

Assista aqui:

