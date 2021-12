Vidas em cárcere: Garantia de direitos ainda é um desafio

Há exatos 70 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) era proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, na França. O documento, que estabeleceu a proteção universal dos Direitos Humanos, foi publicado em mais de 360 idiomas tornando-se o mais traduzido do mundo. Apesar de tamanho alcance, sete décadas depois, situações de violação às normas estabelecidas na DUDH ainda fazem parte do cotidiano de milhares de pessoas. Sobretudo, quando se trata do cumprimento de direitos estabelecidos em lei no sistema prisional.

Foi justamente o não cumprimento de direitos estabelecidos na Lei de Execução Penal (LEP) que motivou a Defensoria Pública (DP-BA) a pedir a conversão da prisão em regime semiaberto para prisão domiciliar de internos do Conjunto Penal de Feira de Santana. O pedido foi deferido pelo então juiz da Vara de Execuções Penais, Waldir Viana (confira entrevista na página ao lado).

Com isso, 320 presos do semiaberto foram liberados, durante os meses de setembro e outubro últimos, para cumprir a pena em regime domiciliar. Entre outros direitos, a LEP estabelece que internos do semiaberto devem ter acesso à educação e ao trabalho.

"Detectamos que os internos do regime semiaberto cumpriam pena em condições praticamente iguais às dos internos do regime fechado. A única diferença era que alguns poucos conseguiam trabalhar e estudar e tinha as saídas temporárias. Só isso. No mais, a forma de cumprimento e as instalações eram todas iguais às do regime fechado", afirma a defensora pública Helaine Pimentel, que peticionou a medida.

A defensora explica que o pedido teve como base a Súmula Vinculante Nº 56 do Supremo Tribunal Federal (STF), a qual determina que, na falta de vaga no regime respectivo ao que a pessoa deve cumprir, ela não pode cumprir em um regime mais gravoso.

"Isso dificulta até o processo de ressocialização. Ter apenas as saídas temporárias e pouquíssimos internos com acesso ao estudo e ao trabalho não caracteriza que ele está cumprido a pena no regime imposto a ele ou que ele obteve pela progressão. Então para a parte de ressocialização isso é muito prejudicial. Além de tudo, é contra a Constituição e a LEP, a Lei de Execuções Penais", afirma Helaine Pimentel.

No entanto, a decisão que permitiu a conversão do regime semiaberto para regime domiciliar foi suspensa pelo Tribunal de Justiça (TJ-BA). Diante disso, a Defensoria Pública entrou com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a decisão do TJ-BA e aguarda a decisão do STJ. Enquanto isso, os internos permanecem aguardando o deslinde pelo STJ.

"Esse caso foi cumprido. Esse ponto aí gerou apenas uma estratégia que envolveu forças policiais, aporte de efetivo, etc. Houve a saída (de internos do regime semiaberto para o domiciliar) por outros entendimentos também, não foi só por isso. Isso já tinha sido superado. Já foi superado", ressalta o capitão Allan Araújo, diretor do Conjunto Penal de Feira de Santana.

Pauta frequente

A professora Jaíra Capistrano, do Instituto Popular Cárcere e Direitos Humanos José Pereira da Conceição Junior (IPCDH), defende que a sociedade precisa interferir nas questões relacionadas ao sistema prisional para compreendê-lo melhor.

"Essa questão da transferência é uma exigência dos Direitos Humanos. É um direito deles. Se assim não for, se os presos não tiverem direitos, então que os coloque todos em um paredão e fuzile. Então, não precisa existir sistema prisional", declara Capistrano. "A abstração dos direitos humanos aplicados ao sistema prisional se desnuda, inegavelmente, diante das péssimas condições do cárcere, recrudescida pela explosão de custodiados, em uma massa plutofórmica na classificação e perfil delitivos", completa.

Revista é violação à intimidade

“A primeira coisa que a gente faz quando entra para a revista íntima é tirar a roupa, fica só de calcinha e sutiã. Uma vez eu estava menstruada e tive que tirar a calcinha. Fiquei morta de vergonha. A desculpa é que já houve casos de mulheres flagradas com coisas ilícitas”, conta a vendedora Maysa Mayane Barreto dos Reis, 29 anos, enquanto aguardava para visitar o companheiro no Presídio Salvador, no Complexo Penitenciário do Estado, na Mata Escura.

Assim como Maysa, outras mulheres relataram passar pelo mesmo constrangimento. “Sempre tem que tirar a roupa e ficar só de calcinha e sutiã. Se tiver menstruada, tem que trocar o absorvente na frente da agente, que também manda abaixar e ficar de costas. É muita humilhação”, afirma uma recepcionista de 27 anos, que também aguardava pra visitar o marido.

A violação à intimidade durante a revista íntima não está restrita ao Complexo Penitenciário da Mata Escura. No Conjunto Penal de Feira de Santana, diversas mulheres afirmaram precisar expor seus corpos durante o procedimento. “Aqui a gente passa pelo detector de metais e depois tem que levantar a roupa, o vestido, o sutiã”, diz uma pedagoga de 23 anos. Ela também foi visitar o companheiro. A Constituição prevê a intimidade como um direito inviolável.

Nas duas unidades, a revista íntima é feita com auxílio de banquetas e detectores de metais. A recomendação de órgãos fiscalizadores, a exemplo da Defensoria Pública (DP-BA), é que seja usado um escâner humano. “No entendimento da Defensoria Pública, a revista feita dessa forma se caracteriza como vexatória porque expõe muito a pessoa. Por mais que as revistas nas mulheres sejam feitas por agentes femininas, é uma exposição muito grande. O escâner humano é o que deve ter em uma unidade prisional”, afirma a defensora Helaine Pimentel.

O superintendente da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), major Júlio César Santos, afirmou que a orientação dada aos agentes é que usem os equipamentos disponíveis sem retirar o vestuário. Ele disse ainda que escâneres humanos devem ser instalados em algumas unidades prisionais no início de 2019, inclusive, no Complexo da Mata Escura.

