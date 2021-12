Vida moderna altera rito do caruru para Cosme e Damião

Oferecido em setembro, o caruru a São Cosme e São Damião vem, ao longo dos anos, tendo as suas tradições alteradas. Por conta das imposições práticas da modernidade, o ritual de servir a comida a sete meninos em casa está ficando raro. O mais comum agora é distribuir quentinhas com os quitutes que formam o famoso prato nas ruas.

A tradição manda fazer a "mesa dos meninos", que inclui toalha branca estendida no chão, as crianças em círculo, a imagem dos santos Cosme e Damião no centro, jarro de flores e o alguidar (com o alimento). Dele os meninos retiravam a comida com as mãos. Tudo acompanhado por cantos específicos para a ocasião.

"Fazia como manda a tradição, respeitando o ritual que vai do preparo ao oferecimento do caruru. Há dez anos, por não encontrar crianças, me vi obrigada a oferecer o caruru nas ruas", conta a ebomi (pessoa que já completou todo o processo de formação no candomblé), Sandra de Oyá.

Sandra acrescenta que acabou por se adaptar às mudanças da sociedade para continuar cumprindo a promessa, feita há 24 anos, aos santos gêmeos.

A bordo de uma van, ela segue por diferentes bairros de Salvador, onde faz a distribuição do caruru, acondicionado em quentinhas, a cerca de 600 meninos. O preparo, diz ela, é realizado por um bufê. "É melhor, porque eles já me dão tudo pronto. É só arrumar tudo no carro".

Para Sandra, a dificuldade de encontrar as crianças, peça fundamental do ritual a Cosme e Damião, está na mudança de práticas religiosas dos pais. "O caruru, seja de axé ou não, segue preceitos, e muitos se recusam a comer porque os pais não permitem", diz ela.

A adoção de nova religião é citada, também, pelos feirantes, que afirmam haver, ao longo dos anos, uma redução na procura pelos ingredientes. "O pessoal está deixando de fazer . Há 10 anos o quiabo nesta época era caro e difícil de encontrar", diz Adailton Nery, 33, proprietário de uma barraca nas Sete Portas.

Para o doutor em antropologia Vilson Caetano, o crescimento das igrejas neopentecostais, cujo discurso demoniza a comida oferecida aos santos, é apenas um dos aspectos a ser considerado como influência para o 'sumiço' dos meninos.

Outro fator, diz ele, é a dinâmica da vida nas cidades. "Por causa das situações de risco que as ruas representam nos dias atuais, os garotos não saem e não se aglomeram mais. Nos tempos em que havia meninos nas ruas, não faltava quem fosse comer o caruru", avalia.

Para garantir a tradição, o publicitário Victor Lacerda, 26, conta que apelou para a 'encomenda' de meninos. "Tem sido cada vez mais difícil trazer as crianças à mesa. Por isso, minha mãe pediu à nossa secretária que trouxesse os sete meninos do bairro onde ela mora", revela.

Para o pesquisador do Centro de Estudos Afro-Orientais, da Universidade Federal da Bahia (Ceao-Ufba), Jeferson Bacelar, existem crianças para comer o caruru, basta procurar nos bairros populares. "Qual garoto não quer comer um caruru", pergunta.



Novos hábitos

Para Bacelar, as transformações são motivadas pelo processo de mudança por qual passam as cidades. "As pessoas mudaram, a cidade mudou, é inevitável que o caruru também mude", avalia.

"À medida que a dinâmica na vida das pessoas vai se diversificando, elas vão buscando alternativas para continuar cultuando o sagrado", explica Vilson Caetano. "É uma compensação. Você deixa de oferecer o caruru em casa, mas distribui quentinhas ou doces nas ruas".

Segundo Caetano, isso tem uma consequência. "Ao buscar estas alternativas, podemos causar um dano àquilo que temos de maior, que é o nosso patrimônio imaterial, conjunto de práticas relacionas à mesa do caruru".

